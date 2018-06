Vatikanstadt (AFP) Nach der Entführung dutzender assyrischer Christen durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat der syrisch-katholische Erzbischof Jacques Behnan Hindo der Türkei vorgeworfen, Christen an der Flucht über die Grenze zu hindern. Jeden Tag müssten Familien per Flugzeug aus Damaskus fliehen, weil ihnen andere Wege abgeschnitten seien, sagte der Erzbischof von Hassaka-Nisibi am Mittwoch dem Sender Radio Vatikan. Gleichzeitig aber lasse die Türkei "Lastwagen, Kämpfer des IS, gestohlenes Öl aus Syrien, Weizen und Baumwolle durch", kritisierte er.

