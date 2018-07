New York (AFP) Die US-Behörden haben drei mutmaßliche Sympathisanten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen, die angeblich ins Kampfgebiet nach Syrien reisen wollten und Anschläge in den USA geplant haben sollen. Die Verdächtigen im Alter von 19, 24 und 30 Jahren stammen aus Kasachstan und Usbekistan und wohnten zuletzt im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wie das US-Justizministerium am Mittwoch mitteilte. Den drei Männern werde Verschwörung und Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation vorgeworfen.

