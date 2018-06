Washington (AFP) Pop-Diva Lady Gaga gehört zu den Stars in der neuen Staffel der US-TV-Serie "American Horror Story" (AHS). Das gab die US-Sängerin am Mittwoch im Internetdienst Twitter bekannt, und enthüllte zugleich den neuen Hauptschauplatz der inzwischen fünften Staffel: "Reservieren Sie jetzt. #GagaAHSHotel", schrieb die 28-Jährige. Dazu ist ein kurzer Videoclip gestellt, an dessen Ende Lady Gaga eine schwarze Maske abnimmt und "Hotel" flüstert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.