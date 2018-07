Jerusalem (AFP) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seine hinter dem Rücken der US-Regierung eingefädelte Rede vor dem Kongress in Washington verteidigt. Netanjahu sagte am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung, er respektiere das Weiße Haus und US-Präsident Barack Obama. Aber er habe keine andere Wahl, als in die USA zu reisen und sich gegen ein Abkommen im Atomstreit mit dem Iran auszusprechen. "Es ist meine Pflicht, alles für Israels Sicherheit zu tun", sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.