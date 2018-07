Washington (AFP) Zwei Astronauten der Internationalen Raumstation (ISS) haben am Mittwoch den zweiten von drei Ausflügen ins All unternommen, bei denen Andockmöglichkeiten für kommerzielle Raumkapseln geschaffen werden sollen. Der Außeneinsatz der Astronauten Barry Wilmore und Terry Virts begann am Mittwoch um 12.51 Uhr MEZ, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Ziel des für sechseinhalb Stunden angesetzten Einsatzes war den Angaben zufolge, Kabel zu verlegen und den Roboterarm der ISS zu ölen.

