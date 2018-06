Washington (AFP) Die USA haben die Entführung dutzender assyrischer Christen durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Nordosten Syriens scharf verurteilt. Der IS behandele alle Menschen, die mit seinen "spaltenden Zielen und giftigen Überzeugungen" nicht einverstanden seien, "brutal und unmenschlich", sagte US-Außenamtssprecherin Jen Psaki am Dienstag in Washington. Die Entführung der Christen sei dafür nur ein weiterer Beweis. Der IS attackiere "Unschuldige jeden Glaubens", fügte die Sprecherin hinzu. Bisher seien die Mehrzahl der Opfer Muslime gewesen.

