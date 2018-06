Dubai (AFP) Drei Schiiten sind wegen der Tötung dreier Polizisten in Bahrain zum Tode verurteilt worden. Gegen sieben weitere Angeklagte verhängte das Gericht am Donnerstag lebenslange Haftstrafen. Die Polizisten, unter ihnen ein Beamter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, waren im März 2014 bei einem Bombenanschlag in einem schiitischen Dorf getötet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bekannte sich die Untergrundbewegung Al-Ashtar-Brigaden zu dem Attentat.

