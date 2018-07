Winsen (AFP) Glückliches Ende einer dramatischen Rettungsaktion: Eine Mutter hat im niedersächsischen Winsen ihr 19 Monate altes Kind aus einem Auto gerettet, das in ein Hafenbecken gerollt war. Nach Angaben der Polizeiinspektion Harburg vom Mittwochabend wollte die 33-Jährige Altglas entsorgen, vergaß aber, in dem abschüssigen Gelände die Handbremse anzuziehen. Der Wagen mit dem Kleinkind an Bord setzte sich daraufhin in Bewegung und rollte in das Hafenbecken.

