Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wollen ihre Verhandlungen im März fortsetzen. "Das Ganze ist in einer guten, sachlichen Atmosphäre vonstatten gegangen", erklärte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber am Donnerstag nach einer Gesprächsrunde mit der GDL in Berlin. Beide Seiten verabredeten, ihre Verhandlungen am 13. März in Frankfurt wieder aufzunehmen.

