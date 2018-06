Berlin (AFP) Die Bundeswehr will am Freitag neues militärisches Material an die gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) kämpfenden Kurden im Nordirak liefern. Der Hilfsflug solle unter anderem Sanitätsmaterial und Ersatzteile für bereits gelieferte Militärfahrzeuge umfassen, teilte die Bundeswehr am Donnerstag mit. Auch Schutzausrüstung, Winterkleidung und Material zur Wartung von Waffen sollten Bestandteil der Lieferung sein. Ein weiterer Hilfsflug mit Material sei für die zweite Märzwoche geplant. Insgesamt sollten rund hundert Tonnen Material geliefert werden.

