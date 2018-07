Brüssel (AFP) Die EU-Kommission drängt Deutschland, seine Beamten bei der Arbeitszeit besser zu stellen. Die Beamten müssten ihre Überstunden schneller abbauen können, sonst drohe Deutschland eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Sie hatte sich demnach schon einmal mit diesem Thema an die Regierung in Berlin gewandt, war damit aber offenbar nicht durchgedrungen.

