Berlin (AFP) Angesichts des Konflikts in der Ukraine hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem EU- und Nato-Partner Rumänien Beistand zugesichert. Es sei wichtig, "dass wir unseren Blick hier nicht nur auf das Baltikum und Polen lenken", sagte Merkel am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis in Berlin. Rumänien sehe sich geografisch "in einer herausgehobenen strategischen Lage".

