Berlin (AFP) Auch nach ihrer Freigabe soll die sogenannte Pille danach für junge Frauen unter 21 Jahren weiterhin kostenfrei bleiben, sofern sie ein Rezept vorlegen. Der Bundestag billigte dazu am Donnerstag einen entsprechenden Änderungantrag der Koalitionsfraktionen. Die Krankenkassen übernehmen damit wie bisher auch künftig die Kosten für das Medikament, wenn die Frauen in der Apotheke eine ärztliche Verordnung vorlegen. Verzichten die Frauen auf eine Kostenerstattung, erhalten sie die Pille nach Beratung gegen Barzahlung in der Apotheke.

