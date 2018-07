Berlin (AFP) Angesichts des wachsenden Antisemitismus hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, das Tragen der jüdischen Kopfbedeckung Kippa in Problemvierteln in Frage gestellt. Zwar sollten sich Juden nicht aus Angst verstecken, sagte Schuster am Donnerstag im RBB-Inforadio. "Die Frage ist, ob es tatsächlich sinnvoll ist, sich in Problemvierteln, in Vierteln mit einem hohen muslimischen Anteil, als Jude durch das Tragen der Kippa zu erkennen zu geben, oder ob man da besser eine andere Kopfbedeckung trägt", fügte er hinzu.

