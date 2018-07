Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat "größte Sorge" über die Verschleppung hunderter assyrischer Christen durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Nordosten Syriens geäußert. "Das Mindeste ist, dass sie human und nach den zivilisatorischen Regeln menschlichen Umgangs behandelt werden. Wir müssen uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass sie bald wieder in Freiheit leben können", erklärte Steinmeier am Donnerstag. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte zuvor gemeldet, mindestens 220 Christen seien in den vergangenen Tagen aus elf Dörfern verschleppt worden.

