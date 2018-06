Berlin (AFP) Die energetische Gebäudesanierung wird vorerst nicht steuerlich gefördert. Die Regierungskoalition habe bei ihrem Treffen am Dienstag in dieser Frage "keine Einigung erzielt", hieß es in einem AFP am Donnerstag vorliegenden Brief von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann an seine Fraktion. Aus diesem Grund werde das Wirtschaftsministerium jetzt die Zuschussprogramme der Förderbank KfW für die energetische Sanierung erhöhen. Die "fortdauernde Blockade der Energiewende durch Bayern" sei "ärgerlich", schrieb Oppermann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.