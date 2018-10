Brüssel (AFP) Die EU will erneut im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine vermitteln, der auch ihre eigene Versorgung beeinträchtigen könnte. EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefkovic habe die Energieminister der beiden Länder zu einem trilateralen Gespräch am Montag nach Brüssel eingeladen, sagte eine Kommissionssprecherin am Donnerstag. "Wir warten jetzt auf eine finale Bestätigung" der beiden Minister, fügte sie hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.