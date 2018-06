Brüssel (AFP) In den vergangenen Jahren sind die in verschiedenen EU-Staaten vorgeschriebenen Mindestlöhne fast überall gestiegen - nur in Griechenland sind sie gesunken. Das gab am Donnerstag die europäische Statistikbehörde Eurostat bekannt. Nur in zwei Ländern gab es demnach seit 2008 keine Steigerung: In Irland blieb der Mindestlohn unverändert, in Griechenland ging er um 14 Prozent, inflationsbereinigt um zwölf Prozent zurück. Die neue Regierung in Athen hat angekündigt, den Mindestsatz wieder heraufzusetzen.

