Paris (AFP) Die drei festgenommenen Journalisten des katarischen Nachrichtensenders Al-Dschasira, die über einem Park am Stadtrand von Paris eine Drohne fliegen ließen, sind wieder frei. Einer der drei müsse sich kommende Woche vor Gericht verantworten, hieß es am Donnerstag aus Justizkreisen nach dem Drohnen-Flug über verbotenem Gebiet. Zu den mysteriösen Drohnen-Flügen über der Innenstadt von Paris in zwei Nächten in Folge in dieser Woche besteht laut Ermittlern aber keine Verbindung. Die Hintermänner dieser Flüge blieben bisher unentdeckt.

