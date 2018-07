Paris (AFP) Madonna hat sich entsetzt über das "Ausmaß der Intoleranz" in Europa gezeigt. "Diese verrückte Epoche, durch die wir gerade gehen", erinnere sie an "Nazi-Deutschland", sagte die US-Popdiva in einem Interview mit dem französischen Radiosender Europe 1. In dem Gespräch, das am Donnerstag vorab in Auszügen und in französischer Übersetzung auf der Internetseite des Senders veröffentlicht wurde, erinnerte Madonna an ihre letzten Auftritte im Sommer 2012 in Paris, bei denen sie sich schon einmal mit der Parteivorsitzenden der rechtsextremen Front National (FN), Marine Le Pen, auseinandergesetzt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.