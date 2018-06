Paris (AFP) Der Pariser Eiffelturm lockt nicht nur rund sieben Millionen Besucher pro Jahr an - er produziert jetzt auch mit zwei Windturbinen Ökostrom. Die Turbinen wurden in 127 Metern Höhe am Wahrzeichen der französischen Hauptstadt angebracht, wie der Eiffelturm-Betreiber Sete am Donnerstag mitteilte. Die sieben Meter hohen und drei Meter breiten Turbinen - wie der Eiffelturm selbst in graubrauner Farbe gehalten - sind oberhalb der zweiten Etage der "alte Eisendame" befestigt.

