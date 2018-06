Frankfurt/Main (SID) - Nationaltorhüterin Nadine Angerer (36) denkt auch nach 136 Länderspielen nicht ans Karriereende. "Warum soll ich aufhören? Ich bin nie verletzt, ich fühle mich topfit und muss mich nie zum Training quälen", sagt Angerer der Frankfurter Rundschau: "Jetzt fängt die schöne Zeit gerade erst an."

Die 36 Jahre alte Weltfußballerin von 2013 wird in der Saison 2015 wieder für den US-Klub Portland Thorns im Einsatz sein. Eine Rückkehr in die Bundesliga kommt für die gebürtige Unterfränkin nicht infrage. "Ich suche immer neue Motivation. In Deutschland habe ich sehr gerne gespielt, aber nach einer gewissen Zeit kennt man einfach alles."

Angerer, die zuletzt ihre Autobiografie "Im richtigen Moment ? Meine Story" vorgestellt hatte, ist bei der WM in Kanada (6. Juni bis 5. Juli) im deutschen Tor gesetzt.