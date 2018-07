Athen (AFP) Inmitten des Ratifizierungsprozesses für neue Hilfszahlungen hat die griechische Regierung die Dringlichkeit der Unterstützungsleistungen unterstrichen. Es gebe derzeit bereits "Finanz- und Haushaltslücken", sagte Regierungssprecher Gabriel Sakellaridis am Donnerstag in Athen. Über die Problematik werde mit den Geldgebern beraten. Auch arbeite Athen an "Gesetzesinitiativen, um der Frage zu begegnen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.