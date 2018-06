London (AFP) Die jungen britischen Musiker Ed Sheeran und Sam Smith haben bei den diesjährigen Brit Awards abgeräumt und jeweils zwei Preise eingeheimst. Sheeran bekam bei der Verleihung am Mittwochabend in London die Auszeichnung in den Kategorien bester Solokünstler und Album des Jahres überreicht. Smith gewann den Preis in den Kategorien globaler Erfolg und bester internationaler Durchbruch. "Das ist unglaublich, das habe ich wirklich nicht erwartet", sagte der 22-jährige Smith. Der 24-jährige Sheeran sprach von einer großartigen Nacht für die britische Musik.

