Guatemala-Stadt (AFP) Eine schwangere Zehnjährige und ihre beiden jüngeren Brüder sind aus einem Haus in Guatemala gerettet worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, kam die Polizei in das Haus in einem Armenviertel in der östlichen Stadt San José la Arada, nachdem Nachbarn den Verdacht geäußert hatten, die Kinder würden misshandelt. Als die Beamten eintrafen, waren die Geschwister allein zu Hause.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.