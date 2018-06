Neu Delhi (AFP) Gestresste Mitarbeiter der indischen Eisenbahngesellschaft können künftig Ausgleich in Yoga-Kursen suchen. Das Angebot gehört zu einem am Donnerstag verkündeten umfangreichen Modernisierungsprogramm, mit dem die Regierung in Neu Delhi das Unternehmen auf Vordermann bringen will. Umgerechnet 120 Milliarden Euro sollen investiert werden, um das Schienennetz sicherer zu machen und auszubauen, wie Eisenbahnminister Suresh Prabhu erklärte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.