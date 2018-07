Mossul (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat im Nordirak unersetzliche Kulturgüter vernichtet, darunter eine jahrtausendealte Figur. Das sei so, als würde jemand die Sphinx in Ägypten zerstören, sagte Markus Hilgert, Direktor des Vorderasiatischen Museums in Berlin. Das Bündnis gegen den IS setzte derweil ihre Angriffe auf Stellungen der Sunnitenmiliz fort. Ein aus deren Enthauptungsvideos bekannter Mörder wird von Medien als Londoner Hochschulabsolvent identifiziert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.