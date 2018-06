Tokio (dpa) - Tea time in Tokio: Der britische Prinz William ist heute zum Nachmittagstee in Japan eingetroffen. Zum Auftakt seines viertägigen Besuches stand grüner Tee auf dem Programm, serviert von einem Meister japanischer Teezeremonie. Es ist Williams erster Besuch in Japan. Anschließend geht es nach China. Der Prinz reist ohne seine schwangere Frau Kate, die mit Sohn George zu Hause blieb. William will in Japan unter anderem Überlebende der Tsunami-Katastrophe vom März 2011 treffen. In Fukushima, wo es zum GAU in einem Atomkraftwerk kam, lässt er sich über einen neu eröffneten Spielplatz führen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.