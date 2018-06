Monaco (AFP) In Monaco ist ein bekannter Schweizer Geschäftsmann aus dem Bereich des Kunsthandels festgenommen worden, der einen russischen Milliardär betrogen haben soll. Der Schweizer Yves Bouvier und zwei Landsleute seien in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte am Donnerstag der Staatsanwalt von Monaco, Jean-Pierre Dreno, der Nachrichtenagentur AFP. Die Summe, um die es bei dem mutmaßlichen Betrug im Kunstbereich gehen soll, nannte er nicht.

