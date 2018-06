Jerusalem (AFP) Auf ein Gebäude der griechisch-orthodoxen Kirche mitten in Jerusalem ist in der Nacht zum Donnerstag ein Brandanschlag verübt worden. Da am Tatort Hassparolen gegen Jesus Christus gesprüht wurden, vermutet die Polizei jüdische Extremisten als Täter. "Die Brandstifter haben offensichtlich aus nationalistischen Motiven gehandelt", erklärte Polizeisprecherin Luba Samri. Auch weitere Maueraufschriften deuteten auf israelische Fanatiker hin.

