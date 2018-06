Köln (SID) - In der Zwischenrunde der Europa League muss Borussia Mönchengladbach im Rückspiel gegen Titelverteidiger FC Sevilla eine 0:1-Niederlage wettmachen. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Der VfL Wolfsburg kann das Gastspiel bei Sporting Lissabon nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel dagegen gelassen angehen. Los geht's in Portugal um 21.05 Uhr.

Bei der nordischen Ski-WM im schwedischen Falun steht der Einzelwettbewerb in der Nordischen Kombination an. Ab 10.00 Uhr steht für Titelverteidiger Eric Frenzel und Co. der Sprunglauf auf dem Programm, um 15.15 Uhr folgt der 10-km-Langlauf. Ab 17.00 Uhr gehen die Skispringer um Severin Freund von der Großschanze vom Bakken. Bei den Skilangläufern ist ab 13.30 Uhr die 4x5-km-Staffel der Frauen angesetzt.

In Winterberg beginnt mit den Weltmeisterschaften der Saisonhöhepunkt der Bob- und Skeleton-Asse. Zum Auftakt geht es ab 14.45 Uhr für die Bob-Frauen in die Bahn.