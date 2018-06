New York (dpa) - Pizza gilt schon nicht unbedingt als Nahrungsmittel für Figurbewusste, aber Little Caesars setzt jetzt noch einen drauf. Die drittgrößte Pizzakette der USA will in der nächsten Woche eine Pizza anbieten, die mit Speck umwickelt ist.

Mehr als einen Meter Speck werde dafür um den Rand gewickelt, meldete die "USA Today" kürzlich. Ein einzelnes Stück habe 450 Kilokalorien, 23 Gramm Fett und 40 Milligramm Cholesterin. "Man wird bei uns immer eine einfache Pizza mit Käse oder für Vegetarier finden", sagte Unternehmenschef David Scrivano. "Aber das hier ist etwas für die, die unbedingt höchste Qualität wollen."

Die "TechTimes" kommentierte das Rezept mit: "Das ist nichts für schwache Kunden. Oder schwache Herzen."