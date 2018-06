Washington (AFP) Liberias Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf hat den USA für die Unterstützung im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika gedankt. "Amerika hat reagiert, Sie sind nicht vor Liberia weggelaufen", sagte Sirleaf am Donnerstag bei einem Treffen mit US-Kongressabgeordneten in Washington. Sie drückte ihre "tiefe Dankbarkeit" für den Einsatz der US-Streitkräfte gegen die Ebola-Epidemie aus, der wesentlich dazu beigetragen hat, die Zahl der Neuinfektionen in Liberia drastisch zu reduzieren. Am Freitag will sie mit Präsident Barack Obama im Weißen Haus zusammenkommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.