Washington (AFP) In der US-Hauptstadt Washington können Marihuana-Konsumenten seit Donnerstag ganz legal einen Joint rauchen - so lange sie dies nicht in der Öffentlichkeit und erst recht nicht auf Bundesgebiet tun. Trotz heftiger Widerstände aus dem Kongress setzte Bürgermeisterin Muriel Bowser die in einem Referendum beschlossene Legalisierung der Droge um. Die Einwohner von Washington hätten sich "laut und klar" für die Freigabe geringer Mengen von Marihuana ausgesprochen, sagte Bowser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.