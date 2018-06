Falun (SID) - Skisprung-Idol Sven Hannawald hat Severin Freund überschwänglich zu dessen Titelgewinn bei der nordischen WM in Falun gratuliert. "Es gibt keinen Weltmeister, der es so verdient hat wie Severin Freund. Überragend! Herzliche Glückwünsche in den Norden", twitterte der 40-Jährige, der 2001/02 als erster und bislang einziger Athlet alle vier Springen der Vierschanzentournee gewonnen hatte.

Freund hatte sich am Donnerstag überlegen den WM-Titel auf der Großschanze gesichert. Ein Erfolg, der Hannawald verwehrt geblieben war: 1999 hatte er in der Ramsau Einzel-Silber geholt.