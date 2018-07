Buenos Aires (AFP) Der frühere argentinische Chefankläger Julio Strassera, der 1985 dem Ex-Diktator Jorge Videla und anderen Mitgliedern der Militärjunta den Prozess gemacht hatte, ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 81 Jahren an einer Atemwegserkrankung, wie aus dem behandelnden Krankenhaus in der Hauptstadt Buenos Aires verlautete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.