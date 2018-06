Rio de Janeiro (AFP) Ein Film von der Erschießung eines 15-Jährigen in einem Armenviertel bei Rio de Janeiro, der mit dessen eigenem Handy aufgenommen wurde, hat die brasilianische Polizei in Erklärungsnot gebracht. Das am Donnerstag (Ortszeit) vom Nachrichtenportal G1 Globo veröffentlichte Video zeigt, wie der 15-jährige Alan de Souza Lima mit Freunden herumtollte, als die Polizei die Jugendlichen ins Visier nahm. Auf die Frage, warum sie rennen, antwortet einer der Jungen: "Wir haben Spaß." Danach sind Schüsse zu hören.

