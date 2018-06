Berlin (AFP) In Berlin soll es bis zum Sommer eine zentrale Impfstelle für Flüchtlinge geben. Wie eine Sprecherin des Landesamt für Gesundheit und Soziales am Freitag mitteilte, wird derzeit mit den Bezirken ein Konzept erarbeitet. Die Impfstelle befinde sich bereits länger in Planung, sei aber "durch die aktuelle Masernwelle sicherlich dringlicher geworden", sagte die Sprecherin.

