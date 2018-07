Berlin (AFP) die Bundesregierung will ungeachtet des Scheiterns der ursprünglichen Vereinbarung zur energetischen Gebäudesanierung an dem Vorhaben grundsätzlich festhalten. Die staatliche Förderung für die Sanierung sei "keineswegs tot", sagte der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, Tobias Dünow, am Freitag in Berlin. Auch das Bundesbauministerium erklärt, die nun entstandene Lücke solle geschlossen werden. Die CSU wies eine Verantwortung für das Scheitern der ursprünglichen Vereinbarung zurück.

