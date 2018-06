Bonn (AFP) Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff warnt vor der Novellierung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie. Der Änderungsvorschlag, über den EU-Kommission, Rat und Europaparlament derzeit verhandeln, berge "erhebliche Gefahren für den Datenschutz", erklärte Voßhoff am Freitag in Bonn. Zahlungsdienste regeln für Verkäufer im Internet den Zahlungseinzug. Bislang haben die Dienstleister keinen Einblick in die Kontoinformationen der Kunden - das soll sich laut Voßhoff mit der Novellierung der Richtlinie ändern.

