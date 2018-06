Berlin (AFP) Der wegen Steuerhinterziehung sowie Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt angeklagte frühere CSU-Landtagsfraktionschef Georg Schmid will an die Deutsche Rentenversicherung Schadenersatz leisten. "Herr Schmid hat sich entschlossen, eine Zahlung in Höhe von 450.000 Euro zu leisten, zur Wiedergutmachung des entstandenen Schadens", sagte Schmids Verteidiger Nikolaus Fackler der Zeitung "Die Welt" (Freitagsausgabe). Der Prozess gegen den 61-Jährigen beginnt am Montag vor dem Amtsgericht Augsburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.