Berlin (AFP) Fast jeder fünfte Bundesbürger ist einer Umfrage zufolge für einen baldigen Abschied von der Kohleenergie. In einer am Freitag veröffentlichten repräsentativen Umfrage von YouGov im Auftrag der Naturschutzorganisation WWF und dem Energieanbieter Lichtblick sprachen sich 19 Prozent der 1000 Befragten für eine baldige Abschaltung aller Kohlekraftwerke aus. 21 Prozent vertraten demgegenüber die Ansicht, dass Kohlekraftwerke weiterlaufen sollen, weil sie auch in Zukunft für eine sichere Stromversorgung notwendig seien. 48 Prozent der Befragten plädierten dafür, zunächst nur besonders umweltbelastende Kraftwerke vom Netz zu nehmen, sich aber mittelfristig von der Kohle zu verabschieden.

