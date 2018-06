Berlin (AFP) Die christlichen Kirchen und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben sich auf den künftigen Umgang mit dem Kirchenasyl verständigt. Beide Seiten einigten sich unter anderem darauf, dass die Tradition des Kirchenasyls an sich nicht in Frage gestellt wird, wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte. Die Kirchen erkennen demnach ihrerseits an, dass das Kirchenasyl kein eigenständiges, neben dem Rechtsstaat stehendes Institut ist.

