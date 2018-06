Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will die Bundeswehr besser für Einsätze im Rahmen des Nato-Bündnisses aufstellen und dafür unter anderem ein derzeit inaktives Panzerbataillon in Niedersachsen aktivieren. Die Bundeswehr dürfe "nicht schleichend in eine Mangelverwaltung hineingeraten", sagte von der Leyen in einem am Freitag im Internetportal der Bundeswehr veröffentlichten Interview. "Sonst steht über kurz oder lang die Einsatzfähigkeit und unsere Zuverlässigkeit in den Bündnissen in Frage."

