Offenbach (AFP) Sehr mild und ein wenig trüb - so hat sich nach einer ersten Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der zu Ende gehende Winter präsentiert. Die Durchschnittstemperatur lag mit 1,8 Grad Celsius um 1,6 Grad über dem Klimawert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, wie der DWD am Freitag mit kurz vor dem meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März mitteilte. Gemessen an der Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung nach Angaben der Offenbacher Meteorologen plus 0,9 Grad.

