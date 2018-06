Rom (SID) - Aus Solidarität mit den Kollegen des Pleiteklubs FC Parma werden alle Spiele der italienischen Serie A am kommenden Wochenende 15 Minuten später beginnen. Der Beschluss wurde von der Spielergewerkschaft AIC gefasst. Der schwerverschuldete Klub hatte am vergangenen Sonntag das Match gegen Udinese Calcio nicht bestreiten können.

Noch unklar ist, ob Parma am Sonntag gegen Genua antritt. Die Spieler beziehen seit Monaten kein Gehalt mehr. Am 19. März wird ein Gericht in Parma über den Konkursantrag entscheiden, den die Staatsanwaltschaft wegen der hohen Schulden des Erstligisten eingereicht hat.

Der neue Präsident Giampietro Manenti hätte bis zur vergangenen Woche Spielergehälter und Steuern in Millionenhöhe zahlen müssen. Im Falle einer Pleite droht dem derzeitigen Schlusslicht der Serie A der Neustart in der italienischen Amateurliga.

Die Staatsanwaltschaft von Parma hat inzwischen Ermittlungen gegen die Manager des Fußball-Pleiteklubs Parma wegen betrügerischem Bankrott aufgenommen. Die Ermittler wollen klären, ob das Verhalten der Manager zur Pleite des früheren Europacup-Gewinners geführt hat.