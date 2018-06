Nyon (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf Inter Mailand. Das ergab die Auslosung im Schweizer Nyon. Das Hinspiel findet am 12. März in Wolfsburg statt, das Rückspiel wird am 19. März ausgetragen. Bei Mailand war Weltmeister Lukas Podolski nach seinem Wechsel vom FC Arsenal nicht für die Europa League gemeldet worden.

Inter Mailand gewann dreimal die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister und dreimal den UEFA-Cup. Nach dem Triple-Triumph 2010 unter Star-Trainer José Mourinho trat der Klub international aber nicht mehr so stark in Erscheinung.

In der Serie A liegt die Mannschaft um den ehemaligen Bayern-Profi Xherdan Shaqiri auf Rang acht, das letzte Liga-Duell wurde mit 2:1 bei Cagliari Calcio gewonnen. Insgesamt war Inter 18-mal italienischer Meister und siebemal Pokalsieger des Landes.

Die weiteren Paarungen: FC Everton - Dynamo Kiew, Dnejpr Dnjepropetrowsk - Ajax Amsterdam, Zenit St. Petersburg - FC Turin, FC Villarreal - FC Sevilla, SSC Neapel - Dynamo Moskau, FC Brügge - Besiktas Istanbul, AC Florenz - AS Rom. - Hinspiele: 12. März, Rückspiele: 19. März