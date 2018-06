Athen (AFP) Mehrere hundert Menschen haben am Donnerstagabend in Athen gegen die Einigung der griechischen Regierung mit der Eurogruppe im Schuldenstreit protestiert. Nach Angaben der Polizei folgten etwa 200 Menschen dem Aufruf einer kleinen antikapitalistischen Partei, außerdem schlossen sich etwa 300 schwarzgekleidete Linksautonome der Demonstration an. Die Menge zog unter anderem zum Parlament.

