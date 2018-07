London (AFP) Das geklinkerte Liverpooler Reihenhaus, in dem Ex-Beatle Paul McCartney einen Teil seiner Kindheit verbracht hat, ist für 150.000 Pfund (206.000 Euro) an einen anonymen Bieter versteigert worden. Das Endgebot bei der Auktion am Donnerstagabend lag damit 50.000 Pfund über dem Schätzpreis, wie das Auktionshaus Countrywide Property Auctions mitteilte. Die Versteigerung fand im wieder aufgebauten Cavern Club in Liverpool statt, in dem die Beatles zu Beginn ihrer Karriere in den 60er Jahren oft gespielt hatten.

