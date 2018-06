London (AFP) Der frühere britische Glam-Rocker Gary Glitter ist wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Mit der Haftstrafe müsse der 70-Jährige für eine versuchte Vergewaltigung und fünf weitere sexuelle Übergriffe büßen, die er in den 70er Jahren auf dem Höhepunkt seines Ruhms begangen habe, urteilte am Freitag ein Gericht in London.

